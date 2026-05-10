أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة شراكة إستراتيجية مع إحدى المنصات التعليمية المتخصصة في التعليم الذكي؛ بهدف تعزيز دور التكنولوجيا التعليمية في نشر الوعي البيئي داخل المدارس، بما يدعم تبني السلوكيات والممارسات البيئية السليمة، ويرفع مستوى الوعي لدى الطلاب؛ انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسعى هذه الشراكة إلى تمكين المؤسسات التعليمية من تحويل مفاهيم الاستدامة إلى ممارسات يومية، وبناء جيل أكثر وعياً ومسؤولية تجاه البيئة وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى دعم برنامج «المدارس الخضراء» التابع لمبادرة التوعية البيئية، من خلال ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الطلاب والمعلمين، وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية الصحيحة.

كما تسهم المبادرة في تحفيز الطلاب على المشاركة في أنشطة التشجير داخل المدارس، بما يعزز بيئة تعليمية مستدامة ويُرسخ قيم المحافظة على الموارد الطبيعية.