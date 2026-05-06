عبده علواني (جازان) alwani20088@

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان، بالتعاون مع بيت الثقافة «المقهى الإعلامي» تحت عنوان «الصحافة الحرة.. بين التأثير والتحدي». حيث استضاف المقهى في جلسته الحوارية الدكتور حسن بن أحمد أبو شريفة، الأستاذ بقسم الإعلام بجامعة جازان، فيما أدار الحوار، مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة جماح دغريري. وتناول اللقاء عدة محاور جوهرية كان من أبرزها تحليل الفجوة بين الطموح المهني والواقع الميداني الذي يواجه الصحفي اليوم، وكيفية صناعة المحتوى الهادف وكيف يمكن للإعلامي أن يوازن بين سرعة الانتشار ولا الحفاظ على رصانة المادة المقدمة، كما ناقش سمات الإعلامي المؤثر واستعراض الأدوات والمهارات التي تجعل من الإعلامي رقماً صعباً وصاحب بصمة إيجابية في مجتمعه. وأكد أبو شريفة خلال اللقاء أن الإعلامي الحقيقي هو من يستطيع تحويل التحديات التقنية والمهنية إلى فرص لصناعة محتوى قيمي يخدم الوطن والمواطن. ولم يقتصر اللقاء على الطرح الأحادي، بل شهدت القاعة تفاعلاً كبيراً من الحضور عبر مداخلات أثرت النقاش، حيث تم استعراض تجارب ميدانية ورؤى مستقبلية حول تطوير الأداء الإعلامي بالمنطقة، مما عكس عمق الوعي الثقافي والمهني لدى كوادر جازان الإعلامية. وفي ختام الأمسية، قام مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان، الدكتور علي بن إبراهيم خواجي، بتكريم ضيف اللقاء وشركاء النجاح، بدروع تذكارية.