تنفّذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، دورة «زاد الحج» في مسجد قباء، ابتداءً من اليوم (الأربعاء) وحتى نهاية ذي القعدة لعام 1447هـ، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، بهدف توعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بمناسك وأحكام الحج.

وتتضمن الدورة، تقديم 36 درسًا علميًا يلقيها نخبة من العلماء، تتناول أحكام المناسك وتفسير آيات الحج ومعالم التوحيد وتعظيم شعائر الله وفضائل الأعمال، إضافة إلى شرح عدد من المتون العلمية، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة لدى الحجاج.

وتستهدف الدورة أكثر من 200 ألف حاج من زوار مسجد قباء، من خلال محتوى علمي ميسّر، يراعي تنوع اللغات والثقافات، وتنظيم أوقات الدروس بما يتناسب مع جداول الحجاج، ويعزز أثر الرسالة الدعوية ويرفع مستوى الوعي الشرعي لديهم.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لجهود الوزارة في تسخير إمكاناتها لخدمة الحجاج والزوار عبر منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية، تشمل الدروس الميدانية وخدمات الإفتاء وبث الرسائل التوعوية عبر الوسائل الرقمية وتوفير المحتوى العلمي بعدة لغات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.