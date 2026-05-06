زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، الصالة المخصصة لمبادرة «طريق مكة» في مطار جدة، واستقبل إحدى رحلات المستفيدين القادمين عبر مطار كوالالمبور بماليزيا.

واطّلع على الإجراءات والجهود المبذولة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ووجه الوزير بتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقر إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.