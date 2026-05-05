أسهم الجانب التقني الذي يعمل عليه فريق عمل سعودي ضمن مبادرة «طريق مكة» في الصالة المخصصة للمبادرة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنغلاديشية دكا، في ترميز أمتعة الحجاج وتصنيفها إلكترونياً وربطها ببيانات الحجاج؛ بهدف تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج بكل يسر.

وينقل فريق عمل المبادرة أمتعة الحجاج مباشرة إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى استلامها عند الوصول، وهو الأمر الذي يسهم في تقليل الجهد والوقت، وتمكين الحجاج من التوجه مباشرة إلى مقر إقامتهم دون تعب وعناء.