رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة جاهزيتها التشغيلية لموسم الحج عبر خطة ميدانية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الرقابة الصحية، وتكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي، وصيانة الطرق والأنفاق والجسور.

وسخّرت الأمانة أكثر من خمسة آلاف من الكوادر البشرية، وما يفوق ألف معدة وآلية، إلى جانب تسع منصات إلكترونية تغطي ما يزيد على 900 كيلومتر مربع؛ لتعزيز سرعة الاستجابة في المواقع ذات الكثافة العالية.

وتضمنت الخطة تنفيذ منظومة إرشاد مكاني متكاملة بأكثر من 950 لوحة؛ شملت لوحات توجيه المشاة وترقيم الفنادق وممرات المشاة وأسماء الشوارع، إضافة إلى اللوحات المرورية والمجسمات التعريفية في المواقع الحيوية.

كما شملت أعمال التحسين والصيانة أكثر من 68 ألف متر طولي من الطرق، وما يفوق 67 ألف متر مربع من المسطحات، وأكثر من 14 ألف متر مربع من الأرصفة، وما يزيد على 41 ألف متر مربع من مسارات المركبات، إضافة إلى أكثر من 190 عموداً، وما يفوق خمسة آلاف متر مربع من الأحواض الزراعية، فضلاً عن صيانة أكثر من 26 ألف متر مربع من الأرصفة المجددة، وما يزيد على 600 متر مكعب من أعمال السفلتة.