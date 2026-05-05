أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني -عبر صواريخ وطائرات مسيّرة- لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان لها: «المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار».