كثّفت منظومة وزارة البيئة بمنطقة مكة استعداداتها للحج، باعتماد سبع فرضيات تشغيلية، جرى تنفيذها من خلال تمارين محاكاة متخصصة تحاكي سيناريوهات الأزمات المحتملة بدقة عالية.

وجاءت التمارين بالشراكة مع إدارة منظمات القطاع غير الربحي، ومكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، إلى جانب المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بهدف بناء منظومة قادرة على الاستجابة الفورية والفعّالة في أصعب الظروف.

ولا تقتصر هذه التمارين على الجانب النظري، بل تم تصميمها لتكون بيئات تشغيلية تحاكي الواقع، وجرى اختبار خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال ميدانيًا، والتأكد من جاهزيتها للتطبيق العملي تحت ضغط الأحداث. كما ركزت على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار السريع، بما يحد من تداعيات المخاطر ويقلل من آثارها المحتملة.

وأتاحت الفرضيات تقييمًا دقيقًا لكفاءة الموارد البشرية والتقنية، مع كشف نقاط الضعف والفجوات في آليات الاستجابة، ما يفتح المجال لتطويرها قبل دخول الموسم الفعلي. كما أسهمت في تحسين قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، داخليًا وخارجيًا، بما يضمن تكامل الأدوار وسلاسة إدارة الحوادث عند وقوعها.