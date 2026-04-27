أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم (الإثنين) تنبيهًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات: حفر الباطن، والخفجي، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، والنعيرية، وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية وأفاد المركز بأن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.



وفي مكة المكرمة توقع الأرصاد أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا مصحوبةً برياح نشطة. وأوضح أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (38) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (26) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 65%.



ودعا الأرصاد الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات حالة الطقس.



كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها و تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



وفي حائل نبه للأرصاد من هبوب رياح نشطة على، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3–5) كلم.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.



كما نبه مركز الأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب حتى الساعة التاسعة مساءً.



وفي نجران نبه الأرصاد من هطول أمطار متوسطة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الساعة التاسعة مساءً.