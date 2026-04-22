توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 - 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (15 - 35) كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى (50) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (12 - 42) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.