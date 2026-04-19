

فيما بدأت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، أمس «السبت»، العمل بالإجراءات التنظيمية لموسم حج هذا العام مع وصول أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، أوقفت وزارة الحج والعمرة إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل المملكة وحاملي أربع تأشيرات هي: الزيارة بجميع أنواعها والترانزيت والعمرة والسياحية.

وتلتزم الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، العمل بقصر الدخول إلى صحن الطواف للمعتمرين فقط خلال الفترة من الاول وحتى الخامس عشر من ذي القعدة الحالي بعد قرار السماح للمواطنين بأداء مناسك العمرة، ولن يتم السماح لغير المعتمرين بدخول الصحن وهو الاجراء الذي تم العمل به قبل عدة سنوات بهدف التسهيل على المعتمرين بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهد الحرم المكي الشريف، أمس (السبت)، انخفاضاً كبيراً في أعداد المعتمرين داخل صحن المطاف غالبيتهم من النساء، في مؤشر على التزام المعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة خلال موسم العمرة لهذا العام بالمغادرة في الأوقات التي حددتها الجهات المعنية.

رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، ضمن استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1447. وأوضحت الهيئة، أن عملية الرفع استغرقت نحو ساعتين، ونفذها 34 صانعاً متخصصاً عملوا بتناغم واحترافية عالية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير المعتمدة. وأكدت، أن هذا الإجراء يُعد جزءاً من الأعمال السنوية الدورية الهادفة إلى حماية الكسوة من التلامس أو التلف، خصوصاً مع كثافة الطواف واقتراب الحجاج من الكعبة خلال الموسم. وبدأت الجهات الأمنية في تنفيذ إجراءات الدخول إلى مكة المكرمة إذ لن يتم السماح بدخول العاصمة المقدسة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج لهذا العام.