نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، حتى الثامنة مساء مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وثار، ويدمة.

كما نبه عن ذات الحالة في جازان خصوصا في مدينة جازان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، والدرب، وبيش، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان.

وفي الباحة يتوقع هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على الوجه، وأملج، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة حتى الساعة السابعة مساءً.