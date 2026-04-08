تستعرض 86 جهة حكومية وخاصة أكثر من 1000 فرصة وظيفية وبرامج تدريب منتهية بالتوظيف في الملتقى المهني الثالث التي تنظمه جامعة المؤسس. ويعكس الملتقى تنامي موثوقية المنصات المهنية الوطنية، وقدرتها على رفع كفاءة الاستقطاب، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التقنية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية في سوق عمل سريع التحول.

وشكلت فعاليات الملتقى نقطة التقاء مباشرة بين الطلاب وجهات التوظيف، لتقديم الاستشارات المهنية، واستعراض المسارات الوظيفية، وإتاحة التقديم الفوري، ما يعزز من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب. ويقدم الملتقى برنامجا معرفيا يضم (26) جلسة حوارية يقدمها أكثر من (60) متحدثًا، تتناول موضوعات متعددة تصب في تأهيل الطلاب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم، وتعزيز وعيهم بمتطلبات المرحلة القادمة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، كما يقدم الملتقى حلولا عملية لتسريع التوظيف، من خلال غرف المقابلات الشخصية التي تتيح إجراء مقابلات فورية داخل الحدث، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية في إدارة عمليات التقديم والفرز، بما يسهم في تقليص زمن التوظيف، ورفع جودة مخرجاته، كأحد المؤشرات الجوهرية لكفاءة أسواق العمل.