استقبلت مدارس التعليم العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أمس (الأحد)، أكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة في مدارس البنين والبنات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك واستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام 1447. وشهدت المدارس أجواء احتفالية مع بداية اليوم الدراسي، إذ تبادل المعلمون والإداريون التهاني مع الطلاب في الطابور الصباحي، فيما حرصت العديد من المدارس، على توزيع الورود والعيديات والحلوى، مما أضفى على الأجواء امتداداً لبهجة العيد وفرحته.

وفي منطقة حائل، انتظمت الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم مع عودة الطلاب والطالبات من إجازة عيد الفطر، وسط أجواء تنظيمية عكست جاهزية الميدان التعليمي واستقراره. وانطلق اليوم الدراسي بالاصطفاف الصباحي، تلاه تنفيذ الحصص وفق الجداول المعتمدة، مع حضور الكوادر التعليمية والإدارية ومتابعة سير اليوم الأول بعد الإجازة. وأكدت إدارة التعليم جاهزية المدارس من خلال تهيئة البيئة التعليمية وتوفير الحاجات اللازمة، بما يعزز الانضباط ويرفع مستوى الأداء التعليمي، انسجاماً مع خطط تطوير التعليم وجودته في المنطقة.

27 ذي القعدة إجازة

منطقتي مكة والمدينة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك والاختبارات النهائية، إذ تبدأ الإجازة بصفة استثنائية في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف بنهاية دوام الخميس 27 ذي القعدة، على أن تنطلق الاختبارات التحريرية لنهاية العام في الـ6 من محرم 1448، وتبدأ الإجازة الصيفية في الـ10 من الشهر نفسه. أما بقية الإدارات في المناطق والمحافظات، فتبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الـ4 من ذي الحجة، وتبدأ الاختبارات التحريرية في الـ28 من الشهر ذاته، فيما تنطلق الإجازة الصيفية في الـ3 من محرم.

وشددت الوزارة على المدارس الابتدائية والمتوسطة ضرورة تنفيذ الاختبارات الوطنية «نافس» للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط ابتداءً من الأحد المقبل، موضحة أن هذه الاختبارات لا تدخل ضمن معايير النجاح أو الرسوب، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم الأساسية بشكل دوري، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والمدارس، وتعزيز التنافس الإيجابي، وتزويد صناع القرار ببيانات دقيقة تدعم مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى رصد أداء المدارس وتصنيفها ودراسة أثر إستراتيجيات التعليم والتعلم على تحصيل الطلاب.