في مشهد يلامس حدود الهوس الكروي، قرر مشجع إنجليزي (62 عاماً) بيع منزله الثاني مقابل نحو 350 ألف جنيه إسترليني (1.6 مليون ريال سعودي تقريباً) لتمويل رحلته إلى كأس العالم 2026، ومرافقة منتخب إنجلترا لكرة القدم من المدرجات، بحسب ما ذكرته وكالة Associated Press نقلاً عن صحيفة The Mirror.



المشجع، الذي اعتاد حضور البطولات الكبرى، لم يعد يرى في العقار قيمة بحد ذاته، بل وسيلة لشراء تجربة يعيشها مرة أخرى، حتى وإنْ كلفه ذلك أحد ممتلكاته. القرار يعكس تحوّل التشجيع لديه إلى التزام كامل، إذ بات مستعداً للتخلي عن أصول مادية مقابل لحظات في قلب الحدث العالمي.



وتسلط الواقعة الضوء على تصاعد تكاليف حضور البطولات، التي لم تعد مجرد رحلة ترفيهية، بل تجربة باهظة تدفع البعض لاتخاذ قرارات مالية غير تقليدية، في ظل شغف يتجاوز الحسابات.