أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشعر والشعراء الشاعر عبدالله حمير القحطاني، في تصريح لـ«عكاظ»، أن مهرجان الفنون التقليدية الذي تنظمه وزارة الثقافة يشكل منصة مهمة لدعم المشهد الشعري وتعزيز حضوره في الفعاليات الثقافية، مشيراً إلى أن الأمسيات الشعرية المصاحبة للمهرجان تشهد تفاعلاً لافتاً من الجمهور رغم التحديات.

وأوضح أن مشاركة نخبة من شعراء المحاورة والنظم إلى جانب الأسماء الشابة تسهم في إثراء الساحة الشعرية، وتمنح المواهب الجديدة فرصة الظهور والتفاعل المباشر مع الجمهور، مبيناً أن اختيار الشعراء يتم عبر لجان مختصة لضمان جودة المحتوى وتنوعه.

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية أسهمت في دعم تنظيم هذه الأمسيات من خلال توفير قاعدة بيانات للشعراء والمشاركة في ترشيح عدد من الأسماء، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين الجهات الثقافية لإنجاح مثل هذه الفعاليات.

وأضاف أن المهرجان يمثل خطوة نوعية في الحفاظ على التراث الثقافي، لا سيما فنون المحاورة والشعر النبطي، ويعزز من استمراريتها لدى الأجيال القادمة، في ظل الدعم الكبير الذي توليه وزارة الثقافة لمختلف ألوان الفنون التقليدية في المملكة.