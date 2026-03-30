نجح فريق بحثي في جامعة طيبة بالمدينة المنورة في ابتكار تقنية جديدة تتمثل في حسّاس حراري قادر على مراقبة جودة وسلامة المواد الاستهلاكية أثناء التخزين والنقل.

وأوضحت الجامعة أن الابتكار هو ثمرة تعاون بين عدد من باحثيها بقيادة الدكتورة رؤى النعمان والدكتور محمد عصام حج، إذ يعمل الحساس على كشف تعرض المنتجات لدرجات حرارة غير مناسبة من خلال تغيّر لونه بشكل دائم وواضح عند ارتفاع الحرارة، مما يتيح معرفة ما إذا كانت الشحنة قد مرت بظروف تخزين غير سليمة قبل وصولها للمستهلك.

وبيّنت الجامعة أن التقنية الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الثقة بجودة المنتجات في الأسواق، عبر توفير مؤشر بصري يكشف التعرض الحراري، ومعالجة مشكلة تلف السلع الناتج عن سوء التخزين. كما يتميز الحساس باستجابته اللونية الدقيقة وغير العكسية للتغيرات الحرارية، وإمكانية ضبط درجة التحول وفق نوع المنتج، إضافة إلى كونه صديقاً للبيئة وسهل التحضير ومنخفض التكلفة.