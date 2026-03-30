كشفت المرحلة الثانية من هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية في نسخته الثالثة، الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، مشاركةً فاعلةً ضمت 120 متسابقاً عملوا على تطوير 25 مشروعاً ابتكارياً، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى التنافس والإبداع، وسعي المشاركين إلى ابتكار حلول تقنية تعزز جودة الخدمات المقدمة للمواقع التاريخية والإثرائية.

وتضمنت فعاليات المرحلة تنفيذ 6 برامج تدريبية متخصصة و20 جلسة إرشادية، بإشراف 6 مدربين ومشاركة 9 مرشدين، ركزت على تطوير مهارات الابتكار وتحليل البيانات، وتمكين المتسابقين من تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.

كما أسفرت عملية التقييم في نصف النهائي، التي شارك فيها 9 محكمين، عن تأهل 7 مشاريع إلى المراحل المتقدمة، بناءً على معايير شملت جودة الفكرة، وإمكانية تنفيذها، والأثر المتوقع على تجربة الزوار في المواقع التاريخية، بما يتماشى مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الرامي إلى تعزيز الابتكار وتطوير حلول رقمية تثري تجربة الزوار والمعتمرين.

وتبرز هذه النتائج الدور المتنامي للهاكاثون في دعم منظومة البحث والتطوير، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم في المواقع التاريخية والإثرائية.