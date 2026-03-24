تُسيطر الأطعمة الشعبية على موائد الطعام في أيام العيد، مثل الحنيني والقرصان والمراصيع والعصيدة.

وتحرص العديد من الأسر على تناول طعامها التقليدي الذي تشتهر به في الأعياد، وسط عناية ربات المنازل في إعداد الأطعمة الشعبية، ويحتوي المطبخ النجدي على نُخبة من الأكلات التراثية مثل القرصان، الجريش، والمرقوق، ويعد الجريش من القمح المطحون باللبن، والقرصان يتكون من خبز رقيق مرقّق، والمرقوق عجين مطبوخ بمرق اللحم والخضار.

وتختلف الأطعمة الشعبية في منطقة مكة مثل الدبيازة والهريسة واللدو والحلاوة اللبنية والسليق. وتشاركها منطقة المدينة المنورة في الدبيازة، إلى جانب التعتيمة المدينية التي تضم الفول المبخر والكبدة وأنواع المقلقل والجبن الأبيض والبيض.

وفي القصيم، تحضر القرصان والجريش والمرقوق والمطازيز. وتختص منطقة حائل في الأكلة الأكثر شهرة لدى الأهالي في الأعياد مثل الكبيبة الحائلية، وهي ورق عنب محشو ومطبوخ بطريقة مميزة، إلى جانب المقشوش؛ وهي قطع عجين صغيرة مع العسل أو الدبس، والتمن الحائلي، وتُقدم هذه الأطباق كجزء من التراث الأصيل.

وتتميز المنطقة الشرقية بالبلاليط والعصيدة والفتيت والزلابيا. وتتصدر الخبزة والمعروفة بالمقناة مع السمن والعسل، والعصيدة والدغابيس موائد أهل الباحة في العيد.

أما في منطقة جازان فطعام أيام العيد يحتوي على البر والحليب والسمن والعسل الأصلي وتعرف بالمفالت والمفتوت، بالإضافة إلى إحدى أشهر الأكلات في الجنوب وهي المرسة التي تصنع من الدخن أو الدقيق وتخلط مع الموز والعسل والسمن مع أكلات أخرى مثل حياسي الخمير مع المرق واللحم.