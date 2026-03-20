رحّبَت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية المنعقِد في العاصمة الرياض، لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعربَ الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، عن تأييد الرابطة الكامل لِما جاء في البيان من إدانةٍ للاعتداءات الإيرانية السافرة على المناطق السكنية، والبنى التحتية المدنية والمقارّ الدبلوماسية، والتي تمثّل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وجدّدَ العيسى التأكيدَ على المجتمع الدولي بكافة مكوّناتِه بضرورة التصدّي لهذا الانفلات بكلّ حزم، وإلزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن، رقم 2817، ووقف ممارساتها العدوانية التي تستهدف دول الجوار، وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.