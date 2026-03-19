الطائف.. مدينة المساجد التاريخية

ويأتي مسجد المدهون ضمن منظومة من المساجد التاريخية التي اشتهرت بها مدينة الطائف، وشكّلت على مرّ القرون جزءاً أصيلاً من هويتها العمرانية والثقافية، وأسهمت في تعزيز مكانتها كإحدى أهم الحواضر الدينية والتاريخية في المملكة. ويظل مسجد المدهون شاهداً حياً على أصالة المكان وعمق الجذور الحضارية، ومعلماً يستحق العناية والتعريف به، ليبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال ووجهة للمهتمين بالتراث والعمارة الإسلامية.

يُعدُّ مسجد المدهون أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة الطائف، وتحفة معمارية تجسد جماليات العمارة الإسلامية المتميزة، حيث يقف شامخاً في موقعه، شاهداً على حقبة زمنية ثرية بالإبداع العمراني، وارتباط الإنسان بالمكان والتاريخ. ويؤكد الباحث التاريخي حماد السالمي، أن سبب تسمية مسجد المدهون تعود إلى الجبل الذي يقع أسفله من الناحية الشمالية الغربية ومن موقعه يمكن مشاهدة جميع مساجد المثناة الأثرية مثل مسجد الكوع، والخبرة، وعداس، وابن عباس، وما يميز هذا المسجد منارته التي تعتبر غاية في الجمال فهي عبارة عن أسطوانة متدرجة وتذكرنا بمساجد العصر العباسي مثل جامع سامراء الكبير في العراق. وذكر السالمي أن المسجد يرجع بناؤه في أواخر العصر العثماني الذي ذكره في المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف.

عمارة مميزة

وهوية تاريخية

يجسد مسجد المدهون الطراز الإسلامي في أبسط وأجمل صوره، وتبرز فيه المنارة الأسطوانية الشكل كعلامة معمارية مميزة، وهي من السمات التي اشتهرت خلال العصر العباسي، ما يمنح المسجد قيمة تاريخية وفنية عالية. ويبلغ طول المسجد سبعة أمتار، فيما يصل عرضه إلى 12 متراً، أما المحراب فقد بُني بالطوب الأحمر والخشب، في تناغم يعكس البساطة والجمال في آن واحد، ويجسد فلسفة العمارة الإسلامية التي تمزج بين الوظيفة والروحانية.