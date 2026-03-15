ترى الممثلة السعودية فاطمة الشريف، أن النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية في عدد من الأعمال الدرامية تمثل بداية مرحلة أوسع في مسيرتها الفنية، مشيرة في حديثها لـ«عكاظ» إلى أن تكرار ظهورها في دور «الأم» لا يعكس كامل إمكاناتها كممثلة، ولا ينسجم دائماً مع طموحها في تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة على مستوى الأداء الدرامي.

وأوضحت الشريف، أن مشاركتها في مسلسل «يوميات رجل عانس» في رمضان الماضي، ثم «يوميات رجل متزوج» في رمضان الحالي، شكّلت محطة مهمة في مسارها الفني، خصوصاً مع المساحة التي أتيحت لها ضمن البطولة المشتركة مع الممثل إبراهيم الحجاج، إذ قدمت شخصية «لطيفة» التي ارتبط حضورها بمعظم أحداث العمل.

وبيّنت، أن التفاعل الكبير الذي يحققه المسلسل يعود بدرجة كبيرة إلى قرب قصصه من البيئة المحلية، إضافة إلى أسلوب الكوميديا البسيطة التي يعتمدها العمل بعيداً عن المبالغة أو التكلف، وهو ما أسهم في وصوله إلى شريحة واسعة من الجمهور وتحقيق هذا الحضور المتنامي.

وعن المشهد الدرامي في الفترة الحالية، أشارت الشريف إلى أن كثافة الإنتاجات الدرامية تعكس حراكاً فنياً متنامياً في الساحة، رغم تفاوت مستوى الجودة بين عمل وآخر، مشيدة في الوقت ذاته بظهور عدد من الممثلين والممثلات من أصحاب المواهب اللافتة، الذين استطاعوا إثبات حضورهم في الفترة الأخيرة.