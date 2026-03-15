تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير، وجّه أمراء المناطق جميع الإدارات والأقسام في إمارات المناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها بالاستمرار في العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا التوجيه لضمان إنجاز المعاملات أولاً بأول، وتوفير الخدمات اللازمة للمراجعين خلال فترة الإجازة، بما يحقق استمرارية العمل الحكومي ويعكس حرص القيادة على خدمة المواطن والمقيم في كل الأوقات.

وأكدت إمارات المناطق جاهزية فرق العمل المناوبة خلال الإجازة، والتزامها باستقبال المراجعين وإنهاء معاملاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتلبية احتياجات المستفيدين.