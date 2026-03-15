طوّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (5) مراكز مخصصة لخدمة حفظ الأمتعة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين، وتعزيز مستوى الراحة والتنظيم وأكدت أن مدة حفظ الأمتعة تصل إلى أربع ساعات، وتُقدَّم الخدمة مجانًا وعلى مدار الساعة، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن مراكز حفظ الأمتعة في المسجد الحرام يبلغ عددها (4) مراكز، جرى توزيعها في عدد من المواقع الإستراتيجية، تشمل: الساحة الغربية خلف دورات المياه رقم (6)، وشارع أجياد بجوار دورات المياه رقم (1)، والساحة الشرقية بجوار مكتبة مكة المكرمة، ومبنى الخدمات في التوسعة السعودية الثالثة بعد شوتر (3).

بيّنت أن نقاط استلام الأمتعة خُصِّصت في عدد من المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، وهي: باب الملك عبدالعزيز – (1)، وباب الملك فهد (79)، وباب العمرة، وباب (100).

وفي المسجد النبوي، استحدثت الهيئة مركزًا جديدًا لحفظ الأمتعة يقع بين مخرج (365) ومخرج (366)، لخدمة قاصدي المسجد النبوي وتيسير تنقلهم داخل الساحات والمرافق.