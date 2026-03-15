التشديد على الالتزام بتأشيرة الحج

تأشيرة العمرة لا تخوّل صاحبها للحج

عقدت وزارة الحج والعمرة أمس (عبر الاتصال المرئي) اللقاء الدوري الـ17 مع شركات العمرة السعودية، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمناسبة ختام موسم العمرة لعام 1447هـ. وجاء اللقاء بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركات العمرة، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع والوقوف على نتائج الموسم وأبرز نجاحاته وتحدياته.

واستهل الوزير اللقاء بكلمة ثمّن فيها جهود شركات العمرة وتعاونها خلال موسم رمضان، وما قدمته من خدمات أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن، ومعالجة أوضاع المعتمرين المتعثرين وإعادتهم إلى بلدانهم. كما أكد أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم العمرة، بما في ذلك تفويج المعتمرين إلى المطارات في المواعيد المحددة، والتحديث المستمر لبيانات المغادرة عبر منصة «نسك مسار». ودعا الشركات إلى المشاركة الفاعلة في منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة.

وشدد الوزير على الضوابط المنظمة لموسم الحج، مؤكداً أنه لا يمكن أداء الحج إلا بتأشيرة حج نظامية، وأن تأشيرة العمرة لا تخوّل صاحبها أداء المناسك. كما ذكّر بالمواعيد التنظيمية لموسم العمرة، إذ سيكون آخر موعد لإصدار التأشيرات في الأول من شوال، وآخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة 15 شوال، على أن يكون آخر يوم لبقائهم داخل المملكة الأول من ذي القعدة.