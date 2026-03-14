نجحت فرق إسعافية تتبع الهلال الأحمر في المدينة المنورة في إعادة النبض لمريض باكستاني يبلغ من العمر 78 عامًا بعد تعرضه لتوقف القلب والتنفس أثناء وجوده في المسجد النبوي بعد صلاة المغرب.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور أحمد الزهراني إن مركز الترحيل الطبي تلقى البلاغ يوم الجمعة 24 رمضان عند الساعة 7:02 مساءً، عن حالة طارئة في الساحات الغربية للمسجد وجرى على الفور توجيه الفرق الإسعافية المختصة إلى الموقع وتمت مباشرة الحالة بزمن استجابة بلغ دقيقة و45 ثانية.

وباشرت الفرق الحالة ميدانيًا بتنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام الأجهزة الطبية المتقدمة، إلى جانب طلب فرقة دعم إضافية لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع الحالة الحرجة وتمت إعادة النبض للمريض ميدانيًا بعد التدخل الإسعافي العاجل، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.