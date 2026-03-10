أكد مفتي عام المملكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ أن دم التحليل خفيف ولا يؤثر على صحة الصوم، إلا أنه إذا أُخذ منه دم كثير يُتبرع به لمريض يُشرع له القضاء إن كان فرضاً، من باب الأحوط؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه.

وأضاف، الصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي، وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط؛ لأنه جاء بها النص، ولا يجعلون الفصد وغيره مفطراً، ولكن قول من قال: يلحق بها ما يشبهها، قول قوي، أما الشيء القليل، التحليل في إصبعه، أو التحليل من فخذه أو غيره، لا يفسد الصوم على الصحيح.