نظّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع هيئة المكتبات، اليوم ورشة عمل بعنوان "البيانات المفتوحة كمصدر إستراتيجي للابتكار والنمو"، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة البيانات وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من البيانات المفتوحة بوصفها ركيزة أساسية للابتكار والتنمية المستدامة.

حلول مبتكرة



وسلّطت سدايا خلال الورشة الضوء على أهمية البيانات المفتوحة باعتبارها موردًا وطنيًا إستراتيجيًا يدعم بناء حلول تقنية مبتكرة، ويُعد أحد الأصول الوطنية المحفزة للاقتصاد الرقمي. وأكدت أن إتاحة البيانات وفق أفضل الممارسات والمعايير يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وتطرقت الورشة إلى آليات الوصول إلى منصات البيانات المفتوحة، وأفضل السبل لتوظيفها، إلى جانب استعراض نماذج تطبيقية لمشروعات ناشئة نجحت في تحويل البيانات إلى فرص نمو حقيقية. كما تناولت الدور الحيوي للمكتبات ومراكز المعرفة في نشر ثقافة البيانات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها.