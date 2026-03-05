وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فروعها في مختلف مناطق المملكة باستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، بما يضمن تهيئة المساجد والمصليات وتمكين المصلين من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية منظمة.



وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تعميمه على اعتماد إقامة صلاة العيد في مصليات الأعياد والجوامع كافة، باستثناء الجوامع القريبة من المصليات أو تلك التي لا يرتادها المصلون في بعض المراكز والهجر لوجود مصلى عيد معتمد لديهم.

تجهيز المصليات



وشدد التوجيه على أهمية تجهيز مصليات الأعياد من حيث النظافة والصيانة والتشغيل، والبدء في ذلك مبكراً لضمان جاهزيتها، إضافة إلى توجيه الخطباء بإقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة وفق تقويم أم القرى.



كما نص التوجيه على أنه في حال وافق يوم العيد يوم الجمعة، فإن على الخطباء إقامة صلاة الجمعة في وقتها المعتاد إلى جانب صلاة العيد.



ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على العناية ببيوت الله وتوفير بيئة مناسبة للمصلين في جميع مناطق المملكة، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يسهم في خدمة الإسلام والمسلمين.