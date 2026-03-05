استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقليمية.
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقليمية.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji, received today (Thursday) at the ministry's headquarters in Riyadh, the Ambassador of the Republic of India to the Kingdom, Dr. Suhail Ijaz Khan.
During the reception, they reviewed bilateral relations and discussed the latest developments in the regional situation.