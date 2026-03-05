استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقليمية.