أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وشددت المملكة على أن هذه المحاولات الجبانة ضد البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحة مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وأعربت المملكة عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومة وشعباً، مؤكدة حق البلدين في حماية أمنهما ومجالهما الجوي وسلامة أراضيهما ومواطنيهما، مثمنة ما تقوم به من جهود لتجنب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.