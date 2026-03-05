أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويثمن جهود رجال الأمن

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبهبديوان الإمارة اليوم (الخميس)، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه عددٌ من قيادات أفرع الأمن العام بالمنطقة، الذين قدّموا له نسخةٌ من التقرير السنوي لعام 2025 متضمناً أبرز إنجازات وجهود شرطة المنطقة وأفرع الأمن العام.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الأمني عناية كبيرة، وتحرص على دعم الجهود التي تعزز أمن المجتمع واستقراره، مشيراً إلى أن ما تحقق من منجزات يعكس ما يتمتع به رجال الأمن من كفاءة عالية ويقظة دائمة في أداء واجبهم، مثمناً ما يبذلونه من جهود مخلصة في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة، والعمل بروح المسؤولية لحماية الأرواح والممتلكات، بما يعزز الطمأنينة ويحفظ للمجتمع استقراره.

وقدّم اللواء الوذيناني لأمير المنطقة الشرقية التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة وأفرع الأمن العام لعام 2025، الذي تضمّن عرضًا لأبرز المؤشرات الأمنية، وارتفاع معدلات سرعة الاستجابة للبلاغات، وكذلك الجهود الميدانية التي أسهمت في تعزيز الأمن الوقائي، إضافةً إلى برامج التدريب والتأهيل لمنسوبي الأمن العام، ومبادرات التطوير التقني والتحول الرقمي في إجراءات العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين.



ورفع اللواء الوذيناني الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال شرطة المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا لمنسوبي القطاع لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.