تعتزم وزارة السياحة إقرار قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال موسم الحج، يتضمن إلغاء الترخيص وعقوبة 50 ألف ريال عند التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة.

وتهدف وزارة السياحة من المشروع، إلى رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة السياحية خلال موسم الحج.

ونص المشروع المعتزم إقراره على أن النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنوياً في غرة ذي القعدة، وينتهي في منتصف محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

5 فئات

ووفق المقترح، قسّم المشروع مستويات الأنشطة إلى 5 فئات، إضافة إلى حجم المنشأة ما بين متناهية الصغر ونسبتها المقررة للعقوبة المالية 25%، والمنشآت الصغيرة ونسبتها 50% من العقوبة، والمتوسطة والنسبة من قيمة العقوبة المالية 75%، والمنشآت الكبيرة بلغت نسبتها 100%.

ومن المخالفات التي تضمنها المشروع عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة، كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين، وعقوبتها 20 ألف ريال للفئة الأولى، و15 ألف ريال للفئة الثانية، و10 آلاف ريال لبقية الفئات.

مخالفات جسيمة

ومن المخالفات التي تضمّنها الجدول عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها، وعقوبة الفئة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والفئة الثانية غرامة 8 آلاف ريال، والفئة الثالثة 6 آلاف ريال، و4 آلاف للفئة الرابعة، و2000 ريال للفئة الخامسة.

ومن المخالفات عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر الجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادثة تتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي، وهي من المخالفات الجسيمة وفق الوزارة، وحددت غرامتها بـ10 آلاف ريال للفئة الأولى، و8 آلاف ريال للفئة الثانية، و6 آلاف ريال للفئة الثالثة، والفئة الرابعة 4 آلاف ريال، والفئة الخامسة 2000 ريال، إضافة إلى إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة العنصر ذاته للمرة الأولى).

اختلاف العقوبة

شدّد المشروع على أنه في حال اختلاف العقوبة المالية أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه)، فإنه يتم تطبيقها إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فتتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

كما أكدت أنه إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في الموسم ذاته، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها، وإذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فتتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

وفي حال اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقاً للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج الذي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة إلغاء الترخيص.