نُفذ في مكة المكرمة مشروع تطوير وأنسنة مواقف كدي ضمن أعمال التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.



وقالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إن الخطوة تأتي ركيزة أساسية لدعم النقل الترددي وتسهيل وصول المعتمرين إلى المسجد الحرام في ذروة الموسم الرمضاني، إذ تمتد أعمال التطوير على مساحة شاسعة تصل إلى 96000 متر مربع جُهزت لتكون محطة لوجستية متكاملة، كما تم تخصيص مساحات لـ246 موقفاً للحافلات وإنشاء مظلات واقية بمساحة 2300 متر مربع، إضافة إلى 16 منطقة جلوس و8 مجمعات لدورات المياه مع تشجير الموقع بـ103 أشجار لتعزيز الاستدامة البيئية.



وأكدت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية تشغيلية شاملة ورفع كفاءة النقل الترددي وتقليص زمن الانتظار وضمان انسيابية حركة الحافلات من وإلى المنطقة المركزية، كما يساهم في تنظيم إدارة الحشود والمسارات الداخلية وأرصفة التحميل والتنزيل لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتقليل الاعتماد على المركبات الصغيرة في المنطقة المركزية عبر توفير بديل نقل عام متطور.