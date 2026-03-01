

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة، التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وفي ضوء هذا العدوان غير المبرر، فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

.. وتُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الشقيقة

أعلنت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع إمكاناتها كافة لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، وحذرت المملكة من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وطالبت المملكة -في بيان صدر عن وزارة الخارجية أمس- المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.