يستثمر استشاري طب النساء والتوليد والعقم البروفيسور حسن صالح جمال كل أوقات شهر رمضان في التقرب إلى الله تعالى بأداء العبادات، ولا يكترث لغير ذلك، نظراً إلى طبيعة وروحانية الشهر، إضافة إلى الالتزام بمواعيد العيادة والعمليات، ويقول في حواره لـ«عكاظ»: «أنا إنسان بسيط ولست متطلباً في أطباق السفرة الرمضانية».

لا تقاعس

• بداية.. ماذا يعني أن يعود عليك رمضان؟

•• ‏سعادة كبيرة لا تعادلها سعادة؛ لأن رمضان أهم الشهور لدينا كمسلمين، إذ أنزل الله فيه القرآن الكريم على النبي ﷺ في ليلة القدر، وتُفتح فيه أبواب التوبة ومحو الذنوب، وهو شهر الروحانيات بأكملها.

• هل يتغير برنامجك اليومي في رمضان؟

•• ‏نعم، لكي أتمكن من التوفيق بين عملي والتزاماتي وتقربي أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فاته ذلك سيندم مستقبلاً، وليس من الصعب تغيير البرنامج لأننا كلنا مسلمون وفي بلاد مسلمة تأخذ في الحسبان قدسية هذا الشهر العظيم.

• ما العادة التي تحرص عليها مطلع هذا الشهر الفضيل؟

•• ‏الحرص على قراءة القرآن والانتظام في أداء صلاة التراويح وكثرة الذهاب إلى المسجد.

• أي ساعة في رمضان تشعر فيها بسعادة أكبر؟

•• ‏الذهاب إلى المسجد والحرص على أداء الصلوات، خصوصاً صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر، وعدم التقاعس في ذلك، وهذه أولويات في حياتي.

فول وتميس

• لماذا نخص رمضان بالأطباق «الفرايحية»؟

•• ‏هي عادات وتقاليد جميلة أن نخص هذا الشهر بأكلات معينة، وتصبح لها ذكرى عندما

نأكلها في الشهور الأخرى.

• متى بدأت الصوم وكيف قضيت أول يوم صيام؟

•• ‏بدأت الصوم وأنا في المرحلة الابتدائية، وكان صياماً تدريبياً وبالتدريج، أصوم نصف يوم ثم أطول المدة وهكذا حتى أكمل الصيام إلى المغرب. لم يكن سهلاً الصوم في تلك الأيام لحرها الشديد.

• ما موقف والديك من الصوم المبكر، وهل أذنا لك أو أحدهما بقطع الصيام بحكم الإرهاق؟

•• ‏كان الوالدان (رحمهما الله) الداعمين والمشجعين للصيام، وأسمع منهما كلاماً جميلاً يصبرني على مشقة الصيام. وعند مشاهدتهم لي بالتعب الشديد يطلبون مني فك الصيام على أن أحاول في الأيام الأخرى أن أعوض ذلك.

• على ماذا كانت تفطر الأسرة في ذلك الوقت؟

‏•• الفول والتميس واللبن وحبات التمر.

• ما برنامجك الرمضاني من الفجر إلى السحور؟

•• ‏بعد صلاة الفجر وقراءة القرآن أنام إلى العاشرة صباحاً، ثم صلاة الضحى، وبعدها يعتمد على وجود أي التزامات مع المستشفيات سواء عمليات أو زيارة مرضى.

عيادتي في رمضان مسائية بعد صلاة التراويح، وبعض العيادات قد تكون أثناء النهار، وفي المساء صلاة العشاء والتراويح في المسجد.

• أي الطبخات أو الأطباق تحرص على أن تكون على مائدتك في رمضان، خصوصاً المحلية؟

•• ‏طبعاً الشوربة والسمبوسة والفول في الإفطار، وأنا لا أطلب أي أكلات خاصة أو دسمة في رمضان لأتمكن من أداء صلاة التراويح، ولا أحب أن أكون قد ملأت المعدة وأشعر بتخمة من الأكل ولا أستطيع الاستمتاع في صلاتي بالروحانية، والسحور خفيف عادة: زبادي، وتمر، وسلطة خضراء.

لا أتابع البرامج

• من تدعو لتناول الإفطار أو السحور معك؟

•• عادة أدعو جميع أبنائي وبناتي إلى الفطور لكل من تسمح ظروفه في تناول طعام الإفطار معنا أنا وأم وسام.

• بصفتك طبيباً، ماذا أعطتك المهنة وماذا أخذت منك؟

‏•• مهنتي أعطتني محبة الناس ودعاءهم لي؛ لأنني بعد فضل الله رفعت عنهم الآلام والمعاناة، وأخذت مني الوقت الكثير والجهد والسهر مع مرضاي، ولكني سعيد بذلك.

• هل تتابع برامج إذاعية أو تلفزيونية في رمضان؟

•• ‏لا أتابع شيئاً في رمضان، فهو شهر العبادة والتقرب إلى الله.

هؤلاء ربونا

• لماذا يسكننا حنين لأيامنا الأولى في الحياة؟

•• ‏للأسف، إننا نعيش في فترة صعبة جداً من جميع النواحي، وتعامل الناس معك أصبح متغيراً، ومعظم الصفات التي كان الناس يتحلون بها ذهبت، وكما يقولون نحن في عصر الماديات وليس المثاليات، ونسأل الله السلامة.

• أين درست المرحلة الابتدائية؟

•• ‏في المدرسة النموذجية في مكة، ومدارس الثغر النموذجية في جدة.

• من بقي من زملاء الفصل في تلك المرحلة؟

‏•• كثيرون، ولله الحمد، ونحن على تواصل في اجتماعات دورية. وأسأل الله أن يطيل في أعمار الجميع على طاعته ورضوانه.

• ما المواقف العالقة بالذهن من الطفولة؟

•• ‏العلاقات الرائعة مع الجيران وكأنهم جزء من أهلي، والبساطة في كل شيء، ثم المدرسون، إذ كانوا آباء لنا في المدارس وشاركوا في تربيتنا.

• لماذا يتناقص عدد الأصدقاء كلما تقدم العمر؟

•• ‏هذا طبيعي، بسبب تأثر الصحة ببعض الأمراض المزمنة التي تمنعهم وتعيقهم عن الخروج أو التواصل الاجتماعي.

• ما هي حكمتك وبيت الشعر واللون الذي تعشقه؟

•• ‏الحكمة «اعمل ما شئت، كما تدين تدان»، تعني أن الجزاء من جنس العمل، أي أن ما تفعله بالآخرين سيُفعل بك، وهي حكمة ترشد الناس للخير وأن العدل الإلهي سيحاسب الجميع.

بيت الشعر: إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.

اللون: الأخضر.

• ما هي الأمنية التي تطلب من الله تحقيقها على المستوى العام والخاص؟

•• ‏على المستوى العام أن يحفظ الله بلادي من كل شر، ويديم علينا الأمن والأمان، ويعين ولاة الأمر حفظهم الله على ذلك، وعلى المستوى الخاص أن أعيش بسلام مع كل من حولي، وأن يبارك الله لي في ذريتي بفضله وكرمه.

• هل لك ميول رياضية، وما هو فريقك المفضل؟

•• ‏نعم، ولكن ليس في هذه المرحلة، كنت ألعب كرة القدم والطائرة والجمباز، وأخذت جوائز. وفريقي المفضل رغم أزماته الكبيرة هو الوحدة.