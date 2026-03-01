

فعّلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أربعة مصليات لامتداد الصفوف في محيط المسجد الحرام، بهدف تعزيز إدارة الحشود خلال موسم رمضان 1447هـ. وتشمل المواقع الجديدة: أجياد، جرول (جبل الكعبة)، إبراهيم الخليل خلف وقف الملك عبدالعزيز، والطريق الدائري الأول، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 56,500 مصلٍّ للفرض الواحد.

ويمثل تفعيل مصليات امتداد الصفوف خطوة، ضمن رؤية شاملة لإدارة الحشود، تقوم على توسيع نطاق الاستفادة من المساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وتحسين جودة التجربة في أوقات الإقبال العالي، عبر توزيع مدروس للكثافة وتعزيز استجابة البنية التحتية.