أكد مفتي عام المملكة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أن الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية، وهم: المسافر سفراً يجوز فيه قصر الصلاة بأن يبلغ 80 كيلومتراً فأكثر، والمريض الذي تلحقه مشقة إذا صام أو يتضاعف المرض عليه، أو تأخر البرء.

وأضاف أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهما الصيام، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار، والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى له شفاء، والكبير الهرِم، موضحاً أن المسافر والمريض مرضاً يرجى شفاؤه، والحائض والنفساء والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء، لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)، أما من لم يستطع القضاء ويعجز عنه عجزاً مستمراً، كالكبير الهرِم والمريض المزمن، فليس عليه قضاء، وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين).