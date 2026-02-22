أكد عبداللطيف محمد العبداللطيف أن ذكرى يوم التأسيس تمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بدايات الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، حين أرسى دعائم دولة قوية قامت على الوحدة والاستقرار وترسيخ القيم والهوية.



وأوضح أن يوم التأسيس يعكس امتداد الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون من البناء والتطوير، ويجسد عمقها التاريخي والحضاري، وما شهدته من مراحل رسخت مكانتها وأكدت قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.



وأشار إلى أن ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شاملة وإنجازات متسارعة في مختلف المجالات، امتداد لتلك الأسس الراسخة، وتجسيد لرؤية طموحة تعزز حضور المملكة ومكانتها إقليمياً ودولياً.



وختم العبداللطيف بالتأكيد على أهمية استلهام معاني يوم التأسيس في تعزيز روح الانتماء والولاء، وترسيخ قيم العمل والعطاء، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.