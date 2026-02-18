رفعت وزارة البلديات والإسكان مستوى جاهزية منظومة الخدمات البلدية في العاصمة المقدسة استعداداً لموسم رمضان والعمرة لهذا العام، عبر خطط تشغيلية وخدمية متكاملة تنفذها الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة.

وشملت الاستعدادات في جانب البنية التحتية رفع كفاءة شبكات الأنفاق بطول 22515 متراً طولياً، إلى جانب صيانة وتهيئة 6000 متر طولي من أنفاق الخدمات، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة لـ16 جسراً و8 طرق رئيسية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المشاة خلال فترات الذروة.

وأوضحت الوزارة أن خطط الجاهزية اعتمدت على تسخير 13549 عاملاً مدعومين بـ912 معدّة وآلية، إضافة إلى توزيع أكثر من 47900 حاوية نفايات في مختلف المواقع، بهدف رفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي على مدار الساعة.

وتركزت الجهود بشكل خاص في المنطقة المركزية نظراً لارتفاع الكثافة البشرية فيها، إذ جرى دعمها بأكثر من 2100 كادر بشري، وتوفير ما يزيد على 430 معدّة وآلية، إلى جانب وضع 367 حاوية نفايات إضافية لتعزيز كفاءة الأعمال الميدانية.