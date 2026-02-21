رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق 22 من فبراير كل عام.

ونوّه أمير منطقة تبوك بما تحمله ذكرى يوم التأسيس من شواهد على مسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة، جعلت من المملكة العربية السعودية عنواناً لأهم ملحمة توحيد ونماء وتكاتف منذ ثلاثة قرون، وحتى عهدنا الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

وقال أمير منطقة تبوك: «نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد -حفظهما الله- الذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك الحرص على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم».

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة تبوك المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.