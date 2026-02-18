رفع أمراء المناطق ونوابهم والوزراء وكبار المسؤولين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى -عزّ وجل- أن يتقبّل من خادم الحرمين الشريفين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.

كما رفعوا التهنئة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، داعين الله أن يتقبّل منه صالح الأعمال، وأن يعيد الشهر الفضيل عليه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعله شهر خير وبركة.

وهنأ المسؤولون الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول رمضان المبارك، مؤكدين أن هذا الشهر يعزّز قيم التلاحم والتكافل، ويجسّد مشاهد الإخلاص في العمل، ويعكس ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ورعاية كريمة في ظل قيادتها الرشيدة. وسألوا الله أن يعيد هذا الشهر على الوطن والأمة الإسلامية والعربية بالخير والنماء.