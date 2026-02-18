دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حملة «الجود منا وفينا» التي أطلقتها منصة «جود الإسكان» إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن». وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الأسر المستحقة من خلال المنصة طيلة شهر رمضان المبارك، وتمكين المجتمع من الإسهام في توفير حلول سكنية مستدامة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز التنمية المستدامة ويرسّخ ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي.

وتعد هذه المبادرة امتداداً للنجاحات التي حققتها الحملة في نسخها السابقة، وأسهمت في تحقيق الاستقرار السكني لعدد كبير من الأسر بدعم من القيادة الرشيدة، وبمشاركة كبار المانحين ومؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي والأفراد، كما أسهمت هذه الحملات والمبادرات في وصول عدد الأسر المستحقة التي خدمتهم مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» إلى أكثر من 50 ألف أسرة، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الجهود في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة حياة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.