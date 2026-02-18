طرحت هيئة النقل تعديلات في لائحة نظام البريد لتحسين تجربة المستخدم، وتذليل التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات البريدية، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وحدد التعديل ثلاث ساعات لتسليم الطرود مع إتاحة خيار تحديد الفترة الزمنية للمستفيد في المساء أو الصباح. وألزم التعديل مقدم الخدمة العمل بنطاق الخدمات المرخص له بمزاولتها وعدم الانقطاع عن تقديم الخدمة مدة تتجاوز ستة أشهر متواصلة، والامتناع عن ممارسة أي أنشطة قد تُلحق ضرراً بالمصالح الوطنية، سواء الأمنية أو الاقتصادية، والالتزام الصارم بفترة تسليم الطرود المحددة بثلاث ساعات.

ومنحت التعديلات مقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بها، بشرط توفر متطلبات تقديم الخدمات البريدية لدى المتعاقد معه، ويظل مقدم الخدمة مسؤولاً أمام الهيئة والغير عن الالتزامات المترتبة على تقديم الخدمات البريدية.



وبحسب اللائحة المطروحة تبعث المادة البريدية إلى العنوان الوطني للمرسل إليه أو وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد تقديم الخدمة، ويجب على مقدم الخدمة توفير آلية للتحقق من التسليم.