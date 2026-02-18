يعدّ القارئ أحمد بن خليل بن شاهين بن أحمد بن قبيس، المولود عام 1375هـ في محافظة قنا بصعيد مصر، من أقرب الأصوات القرآنية للذائقة بحكم ما يمتلك من حنجرة نورانية.

التحق شاهين بالدراسة في المرحلة الابتدائية، وبدأ حفظ القرآن، ونجح في حفظه خلال عامين على يد الشيخ أحمد السيد كيلاني يرحمه الله، وقبل أن ينهي المرحلة الابتدائية انتقل والده إلى رحمة الله إلا أن طموحه لن يتوقف، إذ انتقل إلى محافظة سوهاج، والتقى فيها الشيخ محمد عبدالرحمن البليني الذي قرأ عليه بعض أجزاء القرآن وأجازه فيها ثم عاد بعد ذلك إلى بلدته، واتجه إلى القاهرة؛ ليكمل بها ما بدأه في قريته، وليلتقي بالشيخ السيد محمد عباس- رحمه الله- وقرأ عليه القرآن، وأيضاً قرأ على الشيخ عامر السيد عثمان، والتحق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف، ودرس التجويد لمدة عامين، وتبعه بمرحلة في القراءات، وأمضى بها ثلاثة أعوام، وأتمها بمرحلة التخصص في القراءات، وألمّ بالقراءات السبع والقراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى واستفاد خلال دراسته من عدد كبير من العلماء البارزين، أمثال الشيخ حسن الحلاواني والشيخ محمد العتل والشيخ عبدالرؤوف بري وعبدالرحمن البري والشيخ أحمد مصطفى حسنو.

عمل مدرساً، ولا يزال في مدارس تفسير القرآن الكريم في المملكة، إضافة إلى عمله في حلقات القرآن الكريم في المساجد، وأسهم في دورات المعلمين، التي تقيمها وزارة التربية والتعليم في المملكة، وشارك في الإشراف على مسابقات قرآنية عدة، مثل مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم، ومسابقة الحرس الوطني، ومسابقة إدارة التعليم في الرياض، إلى جانب مساهمته في العديد من الندوات العلمية الخاصة في مجال القرآن وعلومه في الداخل والخارج، وقام بتسجيل المصحف المرتل كاملاً لإذاعة القرآن الكريم في المملكة.