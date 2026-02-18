تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، الأمراء والمسؤولون الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأدّى القسم كل من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي نائباً لأمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز عضواً في مجلس الشورى، والأمير سعود بن نهار بن سعود نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية، قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

كما أدّى القسم، وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف، قائلاً: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.