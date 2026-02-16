كشف المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد في الرياض حزمة موسعة من المؤشرات الرقمية والتشغيلية في قطاعات الإعلام والإسكان والعمل البلدي والتحول الرقمي والعمل الخيري، وذلك بمشاركة وزير الإعلام سلمان الدوسري، ووزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله الغامدي، حيث استعرض المتحدثون أرقاماً تفصيلية تعكس تسارع تنفيذ البرامج الوطنية واتساع نطاق التحول المؤسسي والخدمي في المملكة.

وتيرة متسارعة لتحقيق المستهدفات

وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المملكة تواصل تحقيق مستهدفاتها التنموية بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى تمكين أكثر من 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2025، ورفع نسبة التوطين في عدد من المهن النوعية إلى نحو 70%. وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية في المملكة بلغ نحو 13 ألف منشأة حتى نهاية 2025 بإجمالي استثمارات تقارب 1.2 تريليون ريال، فيما تجاوزت استثمارات قطاع الصناعة 9 مليارات ريال، في مؤشر يعكس تسارع النمو الصناعي وتنوع القاعدة الاقتصادية. كما أشار إلى أن عدد الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوز 400 ألف وظيفة بنهاية 2025، بالتوازي مع توسع الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إطلاق 28 مشروعاً تنموياً بدعم سعودي لليمن ضمن جهود المملكة التنموية والإنسانية خارجياً.

5 مليارات ظهور إعلامي

في قطاع الإعلام، أوضح أن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة حقق أكثر من 5 مليارات ظهور إعلامي دولي، وحصل على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حدث إعلامي في العالم، كما بلغت نسبة رضا المعتمرين 94% مع تجاوز عدد معتمري الخارج 18 مليون معتمر خلال عام 2025.

ماجد الحقيل

دعم 6600 أسرة عبر برنامج دعم الإيجار

من جانبه، استعرض وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل مؤشرات الاستقرار السكني والتنمية الحضرية، موضحاً أن البرامج الحكومية أسهمت في حماية أكثر من 200 ألف حالة من فقدان المساكن، إلى جانب دعم 6600 أسرة عبر برنامج دعم الإيجار. وبيّن أن القطاع البلدي نفذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية خلال عام 2025 في إطار التحول نحو الخدمات الذكية، مع استمرار التوجه لتخصيص 70% من الأصول البلدية لتعزيز كفاءة استثمارها واستدامة مواردها. وأشار إلى أن أكثر من 300 منظمة غير ربحية تعمل في القطاع البلدي، فيما تجاوز عدد المتطوعين 1.4 مليون متطوع خلال السنوات الخمس الماضية، في دلالة على اتساع المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية، كما سجلت منصة «جود الإسكان» أكثر من 4.5 مليون متبرع حتى الآن، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات المقدمة لضمان كفاءة الدعم، واستمرار تنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة من بينها برامج العطاء الموسمي، بما يعزز استقرار الأسرة بوصفه أولوية وطنية ضمن مستهدفات التنمية.

عبد الله الغامدي

انخفاض زمن تنفيذ التبرع إلى 5 ثوانٍ

في محور البيانات والذكاء الاصطناعي، أوضح رئيس «سدايا» عبدالله الغامدي أن العمل الخيري الرقمي يشهد نمواً متسارعاً عبر منصة إحسان، حيث بلغ إجمالي التبرعات نحو 14 مليار ريال، مع تنفيذ أكثر من 12.45 مليون عملية تبرع، واستفادة 2400 جمعية مستحقة من خدمات المنصة، تحت إشراف 13 جهة تنظيمية لضمان الحوكمة والموثوقية. وأشار إلى أن زمن تنفيذ عملية التبرع انخفض إلى أقل من 5 ثوانٍ، مع العمل على تقليص الوساطة بين المتبرع والمستفيد لضمان سرعة وكفاءة إيصال الدعم، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع الوصول إلى مستحقي التبرعات ورفع الإنتاجية في بيئات الأعمال، بالتوازي مع إعداد مناهج تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الوطنية، في ظل إقبال متزايد على العمل الخيري في المملكة.



ويعكس حجم الأرقام المعلنة اتساع نطاق التحول في قطاعات متعددة تشمل الإعلام والصناعة والإسكان والعمل البلدي والعمل الخيري الرقمي، مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية في عرض مؤشرات الأداء، فيما يواصل المؤتمر الصحفي الحكومي أداء دوره منصة دورية لعرض النتائج المرحلية للبرامج الوطنية وإطلاع المجتمع على مسار التحول التنموي المتسارع في مختلف القطاعات.