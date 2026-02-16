أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027م، وذلك خلال أعمال الدورة الـ42 التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد المجلس، خلال اجتماعه، شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026م، المقدم من المملكة، تحت عنوان «المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، وهو شعار يسلّط الضوء على أهمية تعزيز الاستدامة الحضرية ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة.

ومن المنتظر أن تعمل المملكة، من خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، على دعم مبادرات العمل العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يساعد الدول العربية على بناء بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

ويعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026م، توجهاً عربياً موحداً نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.