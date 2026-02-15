استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية أوكرانيا أندري سبيها، أمس، العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 2026.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.