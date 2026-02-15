استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية أوكرانيا أندري سبيها، أمس، العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 2026.
حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, and the Foreign Minister of Ukraine, Andrii Sybiha, reviewed yesterday the bilateral relations and discussed regional and international developments, on the sidelines of the Munich Security Conference 2026.
The meeting was attended by the advisor to the Minister of Foreign Affairs, Mohammed Al-Yahya.