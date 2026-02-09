أعلنت وزارة الداخلية، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 10 إلى 16 شعبان 1447هـ الموافق 29 يناير إلى 4 فبراير 2026م، وأسفرت عن ضبط 20,237 مخالفاً.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفين المضبوطين شملوا 12,687 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,318 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,232 مخالفاً لنظام العمل.

وتم ضبط 1,555 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، شكّل اليمنيون منهم 40%، والإثيوبيون 57%، إضافة إلى 3% من جنسيات أخرى، فيما جرى ضبط 61 شخصاً لمحاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.

وبيّنت الوزارة، أنه تم توقيف 32 شخصاً تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم، مؤكدة استمرار الإجراءات النظامية بحقهم.

وبلغ عدد المخالفين الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23,807 وافدين، منهم 21,926 رجلاً و1,881 امرأة. كما تمت إحالة 16,805 مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، وإحالة 2,437 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، إضافة إلى ترحيل 11,656 مخالفاً.

وشددت وزارة الداخلية، في بيانها الصادر، على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم يُعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف، وتصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل أو السكن المستخدم في الإيواء، إضافة إلى التشهير بالمتورطين، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.